Согласно исследованию, почти каждый четвёртый россиянин (24%) убеждён, что достаточно ограничиться отменой массовых мероприятий и гуляний лишь в некоторых регионах страны.

Опрос показал, что три четверти россиян (75%) считают правильным решение отменить массовые мероприятия на Новый год в некоторых российских регионах, среди сограждан в возрасте старше 60 лет так считают 81% респондентов. Среди аргументов данной категории участников опроса доводы о том, что данная мера поможет снизить количество заболевших COVID-19 и серьезная помощь медицинским учреждениям.

В свою очередь, по данным ФОМ, каждый пятый россиянин (20%) считают данное решение неправильным, наиболее негативно на него реагирует молодежь 18-30 лет (28%). Среди основных аргументов этой категории опрошенных сомнения в том, что на новогодние праздники кто-либо способен соблюдать ограничительные меры, а мнения, что такого рода ограничения усилят подавленное настроение людей.

Согласно опросу, подавляющее большинство россиян (86%) не изменят свои планы на Новый год, даже если будет принято решение об отмене гуляний и массовых мероприятий в их регионе, скорректировать планы в этом случае будут готовы 12% респондентов или каждый восьмой, 2% опрошенных пока не знают, как поступят в такой ситуации.

Всероссийский опрос был проведён 20-22 ноября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.