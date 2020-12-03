Переход на новую структуру в Московской и смежных зонах воздушного движения выполнен в 03:00 мск.

Новая структура должна заменить ту, что использовалась с 70-х годов. В ней оптимизированы схемы вылета и прилета на аэродромы, применены современные средства навигации, сокращено число запретных и ограниченных для полетов зон.

Как ожидается, это позволит увеличить пропускную способность в Московской зоне в 1,5 раза. Время полета сократится в среднем на 15%, протяженность маршрутов — более чем на 20%. Расход топлива должен уменьшиться почти на 14%, при этом расчетная экономия топлива для самолетов, прибывающих в "Шереметьево", составит около 39%, в "Домодедово" — 34%, во "Внуково" — 23%. Меньшее количество сеансов радиообмена должно снизить загруженность авиадиспетчеров и экипажей.

Основным разработчиком новой структуры было ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (подведомственно Росавиации), при этом она прошла независимый аудит американской компании Jeppesen (структура Boeing) и была согласована всеми крупными перевозчиками, говорил год назад на тот момент вице-премьер РФ Максим Акимов. Это "фактически третья попытка утвердить структуру на правительственном уровне и итог практически девятилетней работы", отмечал чиновник.