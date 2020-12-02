Власти Санкт-Петербурга с 4 декабря вводят дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса. Так, запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. Также с 30 декабря по 3 января бары, рестораны и кафе смогут работать только на вынос или на доставку.

«Еще с предыдущих ограничений, введенных 14 ноября, запросов на Новый год в Санкт-Петербурге было мало. Сейчас будет еще меньше, потому что основной контингент экскурсионных туров – пожилые люди, которые сейчас на самоизоляции. Плюс новые ограничения дополнительно оттолкнут желающих посетить город», — сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она отметила, что многие туристы рассчитывали воспользоваться акциями с кешбэком, но волна новогоднего спроса по распродаже в итоге прошла впустую.

«Туроператоры предлагали прием групп на Новый год, а региональные партнеры выжидали, не понимая, какая будет ситуация ближе к праздникам. Те, кто все-таки подавал заявки, не проводили оплату. В принципе сейчас питерские туроператоры готовятся аннулировать туры», — подчеркнула Тюрина.

По ее словам, в этом году российские туристы чаще интересовались поездками в Петербург, чтобы отметить там Новый год, а не проводить новогодние каникулы. «Если в последние 7-8 лет соотношение между новогодними и каникулярными турами было 30% на 70%, то сейчас 70% на 30%», — сказала эксперт.

Туроператоры надеются, что туристы все-таки поедут в Петербург на новогодние каникулы, чтобы погулять по Невскому проспекту и Дворцовой площади.

Согласно распоряжению властей Петербурга, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря.

В этот же период прекращается доступ посетителей в Ленинградский зоопарк, приостанавливается деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.