Планируется, что корабль SpaceShipTwo, который рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов, будет поднят в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo с аэродрома в штате Нью-Мексико. После отстыковки от него с помощью ракетного двигателя корабль выйдет на суборбитальную орбиту высотой около 100 км, то есть на границу атмосферы с космосом, а затем как самолет совершит посадку на Земле.

Virgin Galactic собирается начать коммерческие полеты туристов на суборбитальном корабле SpaceShipTwo уже в следующем году. На данный момент заявки на полет уже подали 700 человек. Стоимость билета составляет 250 тыс. долл.