"Железнодорожники в 18:28 завершили восстановительные работы на перегоне Химки — Сходня Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Движение поездов пригородного и дальнего сообщения осуществляется в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в среду в 11:55 на остановочном пункте Новоподрезково при производстве демонтажа пешеходного моста был поврежден трос контактной сети.

В результате были задержаны 28 пригородных поездов направлением из Москвы и в Москву, задержки составили от 30 минут до 1 часа.

Два пригородных поезда были отменены.

Высокоскоростные поезда "Сапсан" Санкт-Петербург — Москва прибыли на Ленинградский вокзал с задержкой в 11 и 13 минут.