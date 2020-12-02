Как сообщается в пресс-релизе компании, она предпринимает дополнительные меры предосторожности в связи с ростом с осени числа заражений, строгими ограничениями на поездки во многих странах и, как следствие, более коротким временем бронирования для клиентов. Денежные средства будут необходимы для обеспечения деятельности компании, если пандемия COVID-19 сохранится в 2021 году.

Пакет финпомощи состоит, в том числе, из кредитной линии государственного банка развития KfW и увеличения капитала за счет размещения акций, которое должно быть одобрено на внеочередном собрании в январе 2021 года.

С учетом одобренного пакета финпомощи TUI по состоянию на 30 ноября располагала финансовыми ресурсами и кредитными линиями на 2,5 млрд евро.

Компания Unifirm Ltd. семьи Мордашова является крупнейшим акционером TUI.

Алексей Мордашов и члены его семьи, владеющие акциями туркомпании, подтверждают планы увеличения инвестиций в TUI в рамках инвестиционных мероприятий, объявленных 2 декабря, заявил его представитель журналистам.

"Вызовы, с которыми компания сталкивается сейчас, являются прямым следствием пандемии и сопутствующих ей суровых ограничений туристического рынка, — сказал он. — Алексей Мордашов инвестировал в TUI на протяжении десяти лет и в свое время поддержал цифровую трансформацию компании. Будучи многолетними стратегическими инвесторами TUI, Алексей Мордашов и члены его семьи уверены, что бизнес-модель TUI остается неизменной, а среднесрочные и долгосрочные перспективы компании выглядят благополучно".

По его словам, TUI в ближайшее время вернется к устойчивому росту и сохранит лидерство на туристическом рынке.

Котировки акций TUI снижаются на 2% на торгах в среду. Рыночная стоимость компании упала более чем на 50% с начала текущего года.