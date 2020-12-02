"Первое и главное решение, которое помогли принять ялтинцы, активно выражая свою позицию в соцсетях и письмах в адрес администрации, — дополнительные средства на иллюминацию в этом году выделяться не будут", — написала временно исполняющая обязанности главы администрации Ялты Янина Павленко на своих официальных страницах в соцсетях в среду.

Ранее, в конце ноября, она просила совет у горожан: "Новогодняя подсветка. Цена вопроса — 100 млн рублей. Ставим или нет?"

Врио главы города сообщила в среду, что курорт начинает монтаж новогодних украшений и световой иллюминации — оборудования, которое было закуплено в 2019 году. "Это более одной тысячи единиц — уже к середине декабря Ялта предстанет в новогоднем наряде", — отметила Павленко.

19 декабря, в День Святого Николая, в Ялте пройдет традиционная елка для детей, включат новогоднюю иллюминацию на набережной.

В Крыму с 20 декабря власти вводят ограничения на проведение масштабных мероприятий на фоне распространения COVID-19.