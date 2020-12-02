Полеты будут выполняться еженедельно по пятницам. Вылет из Домодедово рейса S7 3571 Москва — Дюссельдорф в 12:30, вылет рейса S7 3572 из немецкого аэропорта – в 14.55.

Как сообщалось, авиакомпания "Победа" с 26 декабря будет выполнять полеты в Кельн, с 27 декабря — в Берлин, в обоих случаях — раз в неделю.

Регулярные авиаперевозки из РФ в Германию, приостановленные в марте из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. На рейсы смогут попасть лишь определенные категории пассажиров. Перелет на рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство.

Приобрести авиабилеты на рейсы из Европы в Москву могут граждане РФ, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.