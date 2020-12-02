Как сообщает пресс-служба администрации губернатора в среду, с 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. Также запрещается доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств.

Кроме того, с 4 декабря ужесточаются требования к проведению как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек.

"Максимально допустимое количество посетителей будет определяться исполнительными органами государственной власти Санкт Петербурга, исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия, наличия необходимого оснащения, а также достаточности сил и средств, обеспечивающих безопасность его проведения. Организаторы мероприятий и законные владельцы зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых проводятся мероприятия, должны обеспечивать соблюдение всех требований, ограничений и условий проведения таких мероприятий", — говорится в сообщении.

С пятницы также отменяется возможность наполняемости концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах свыше 25% для случаев, когда билеты на них были проданы в большем количестве до 18 ноября.

С 14 декабря по 15 января запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях как государственных, так и частных организаций дополнительного образования, которые реализуют эти программы.

На период новогодних праздников устанавливаются дополнительные требования для работы предприятий общественного питания. Так, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19.00 до 6.00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.

Уточняется, что эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря.

В этот же период прекращается доступ посетителей в Ленинградский зоопарк, приостанавливается деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.