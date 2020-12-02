Согласно статистике, Испанию за 10 месяцев посетили 17,9 млн иностранных туристов. В октябре приехал лишь миллион гостей – на 86,6% меньше, чем в этот же месяц годом ранее.

Первое место по турпотоку в Испанию в октябре заняла Франция – 381,8 тыс. путешественников, это на 57,2% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Второе место заняла Великобритания (148,5 тыс., минус 91%), следом Германия – 82,5 тыс. гостей, это почти на 93% меньше, чем в октябре прошлого года.

Эти же страны лидируют по турпотоку за 10 месяцев. Так, из Франции приехали 3,6 млн туристов (минус 63,6%), из Великобритании – 2,9 млн (минус 81,8%), из Германии – 2,3 млн (минус 77,7%). За ней следуют Италия (901,9 тыс., минус 77,1%), Нидерланды (882,5 тыс., минус 73,6%), Португалия (699,1 тыс., минус 67,8%), Бельгия (680,6 тыс., минус 69,8%), США (395,5 тыс., минус 86,5%), Швейцария (367,7 тыс., минус 77,5%), Ирландия (308,4 тыс., минус 84,6%).

Еще 1,1 млн туристов приехали из стран Скандинавии, это на 76,1% меньше, чем в январе-октябре 2019 года. На 75% ниже турпоток из остальных стран Европы (1,7 млн).

Самым популярным регионом у иностранных туристов на протяжении 10 месяцев остается Каталония (3,7 млн путешественников, минус 78,5%). На втором месте Канарские острова (3,4 млн, минус 68,3%), на третьем – Андалусия (2,59 млн, минус 76,1%). Также был востребован отдых в Валенсии и на Балеарских островах.

Испания открыла границы для граждан ЕС и Великобритании 21 июня, а затем разрешила въезд гражданам некоторых стран за пределами Евросоюза с благоприятной эпидемиологической обстановкой, России среди них нет.

Между тем, въехать в Испанию могут отдельные категории граждан РФ (граждане, имеющие ВНЖ в Испании, странах ЕС и Шенгенского соглашения; владельцы национальных (резидентских) виз, студенты, граждане, следующие по семейным обстоятельствам (факт должен быть подтвержден документально), медики, дипломаты и другие). Для этого потребуется предъявить результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки.

На борту самолета необходимо заполнить специальный формуляр и подтвердить, что в случае появления симптомов респираторной инфекции гражданин обязуется соблюдать режим самоизоляции и сообщить по телефону о болезни компетентным медицинским организациям.