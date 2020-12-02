План включает в себя комплекс направлений взаимодействия между регионами на ближайшие четыре года. В частности, планируется развивать кооперационные связи между производителями высокотехнологической и импортозамещающей продукции. Также планируется увеличить взаимные поставки продукции, производимой в регионах. Со стороны Алтайского края будет изучена возможность организации поставок в республику электрооборудования, вездеходной гусеничной техники, прессового оборудования, сельхозтехники и запасных частей.

В сфере туризма запланировано участие представителей туристской индустрии Алтайского края и Республики Башкортостан в выставочно-ярмарочных, презентационных, событийных мероприятиях, информационных турах, проводимых в Алтайском крае и Республике Башкортостан.

Сотрудничество в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства предусматривает партнерство в области энергоэффективности, использования технологий и внедрения возобновляемых источников энергии при модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В сфере сельского хозяйства запланированы взаимовыгодные поставки племенного поголовья животных, совместные исследования в области селекции и семеноводства полевых культур, а также плодовых и ягодных культур.