Проект направлен на предоставление различных услуг, в которых могут быть заинтересованы приезжающие в Россию туристы: от перелета до комфортного размещения и экскурсионных услуг.

За счет запуска нового продукта Cosmos Hotel Group рассчитывает в 2023 году нарастить заполняемость гостиниц на 30% по отношению к 2019 году. К 2024 году — обслуживать более 440 тыс. человек на рынке въездного туризма и достичь операционной прибыли по этому направлению не менее $5 млн.

В пресс-службе компании уточнили, что на Cosmos.Travel можно будет оформить такие услуги как трансфер, проживание, экскурсии, посещение музеев, проезд в "Сапсане" и по Транссибу и т.д. В рамках проекта планируется развивать не только популярные направления Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, но и такие регионы, как Карелия, Мурманск, Казань, Байкал, Камчатка и т.д. При этом Cosmos.Travel ориентирован на туристов из всех стран мира.

В портфель Cosmos Hotel Group входят 18 отелей в 14 городах России и мира, включая объекты под брендами Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express.

Гостиничный бизнес АФК "Система" оказался одним из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. За 6 месяцев 2020 года выручка Cosmos Hotel Group снизилась на 60,3% год к году — до 1 млрд рублей, компания получила отрицательную OIBDA в 169 млн рублей против положительного показателя в 354 млн рублей по итогам 6 месяцев 2019 года.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Космос Тревел" зарегистрировано 23 ноября 2020 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Юрлицо на 100% принадлежит ООО "Космос Отель Групп".