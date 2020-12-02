Ранее сообщалось, что в январе-октябре 2019 года аэропорт обслужил 2,637 млн пассажиров. Таким образом, пассажиропоток за 10 месяцев 2020 года сократился более чем в 2,3 раза.

В октябре 2020 года аэропорт обслужил 101 тыс. 418 человек (сокращение в 2,8 раза к октябрю 2019 года).

Сообщалось также, что аэропорт в рамках зимнего расписания будет обслуживать регулярные рейсы в 16 российских городов и японский Токио (единственный международный рейс на данный момент).

В течение нескольких лет пассажиропоток аэропорта Владивостока демонстрировал только положительную динамику. Так, в 2019 году было обслужено 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Находящееся под управлением холдинга "Базэл Аэро" АО "Международный аэропорт Сочи" владеет 61,76% акций аэропорта Владивостока.