По сравнению с январем-октябрем 2019 года объем проведенных операций сократился на 64,7%.

При этом в октябре текущего года иностранные туристы совершили операций с картами на 24,9 млн манатов (спад на 76,2% по сравнению с октябрем 2019 года — ИФ). По сравнению с показателем сентября 2020 года, иностранные туристы в октябре сократили операции с картами на 1 млн манатов.

Турпоток в Азербайджан в январе-октябре 2020 года составил 720,3 тыс. человек, что в 3,7 раза ниже показателя 10 месяцев прошлого года.

По итогам 2019 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 256,8 млн манатов, что на 1,7% меньше чем в 2018 году.