За аналогичный месяц 2019 года пассажиропоток составил 63,937 тыс. человек. Таким образом, показатель снизился в 2,3 раза.

Всего в январе-октябре 2020 года аэропорт обслужил 269,023 тыс. человек, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 560,844 тыс. человек.

Пассажиропоток "Богашево" снижается второй месяц подряд после успешного августа, когда был установлен рекорд 2020 года по количеству перевезенных пассажиров — 47,03 тыс. человек. Падение в октябре относительно сентября (39,026 тыс. пассажиров — ИФ) составило 30%.

Аэропорт "Богашево" основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 10 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 18 направлениям внутри страны. Аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%).

В 2019 году пассажиропоток "Богашево" вырос на 20,6% и составил 759,2 тыс. человек.