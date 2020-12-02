"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией со 2 по 15 декабря экскурсии по яснополянскому заповеднику проводиться не будут", -говорится в сообщении.

Ранее с 26 ноября по 15 декабря для посещения были закрыты Дом Л. Н. Толстого и Флигель Кузминских на территории музея-заповедника.

Свою работу также приостанавливает и конюшня — до 15 декабря конные экскурсии и прогулки отменены.

В этот же период заповедник будет открыт для самостоятельного осмотра, посетителям предложат воспользоваться аудиогидом "Прогулка по Ясной Поляне" — его можно бесплатно загрузить на телефон.

В обычном режиме продолжат работу филиалы музея на железнодорожных станциях Козлова Засека и Щекино (Ясенки). Экспозиции также представлены в галерее "Ясная Поляна" и в Крапивенском краеведческом музее. Экскурсии проводятся для групп не более пяти человек.

Во время экскурсии необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, отметили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса действует в Тульской области с 16 марта.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно музей-усадьбу Л.Н.Толстого посещают до 500 тыс. человек. Здесь проходят съезды потомков Льва Николаевича со всего мира, встречи писателей, переводчиков произведений великого русского классика, театральные фестивали.