"Хочется сказать большое спасибо за бензин. На острове постепенно подключают электричество, но теперь у нас есть запас топлива, который будет служить подушкой безопасности в случае подобных проблем", — сообщила "Интерфаксу" заместитель директора по развитию Дальневосточного морского биосферного заповедника Анна Гульбина.

В пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) агентству уточнили, что музею передано 80 литров бензина АИ-92, его доставили сотрудники компании на барже.

"Мы прочитали статью и узнали о проблеме. Созвонились с директором и доставили на остров 80 литров бензина АИ-92. У нас туда ходит спецтехника, есть специальная баржа, на которой и доставили топливо", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, сотрудники Дальневосточного морского заповедника более 10 дней боролись с последствиями ледяного дождя на территории музея природы моря и ее охраны на острове Попова. Для сохранения экспонатов музей отапливался при помощи бойлера, для его работы необходим генератор и топливо, которого в запасах музея оставалось немного.

Прокуратура края указала мэрии Владивостока на несогласованность работы при ликвидации последствий циклона. Также муниципалитет, по мнению прокуратуры, оставил без должного внимания вопросы организации бесперебойного электроснабжения жителей острова Попова. Долгое время не решается вопрос строительства на островной территории объектов электроснабжения. На случай ЧС не предусмотрены плавсредства для помощи населению островов.