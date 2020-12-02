В январе-октябре прошлого года екатеринбургский аэропорт обслужил 5 млн 363,051 тыс. человек. Таким образом, пассажиропоток за 10 месяцев сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза.

При этом грузоперевозки аэропорта в январе-октябре текущего года снизились в сравнении с 10 месяцами прошлого года в 1,4 раза и составили 9,656 тыс. тонн (13,945 тыс. тонн — в январе-октябре 2019 года).

Международный аэропорт "Кольцово " входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.