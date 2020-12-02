На ней будут представлены художественные произведения, воплощенные мастером янтарного искусства Александром Крыловым.

Ключевая роль на выставке отведена янтарной модели Исаакиевского собора в масштабе 1:200, ставшей неотъемлемой частью центрального зала Часовни-музея. Посетители увидят большие храмовые иконы, среди которых Троица ветхозаветная, Спаситель на троне с предстоящими, Святой благоверный великий князь Александр Невский, иконы Божьей Матери "Донская", "Иверская", "Владимирская", "Казанская", "Неувядаемый цвет" и другие.

Также на выставке представлены пасхальные яйца, ларцы и шкатулки, кубки и вазы, мелкая пластика, настольные украшения, зеркало в резной янтарной раме и многое другое. Можно также будет увидеть единственную в мире играющую янтарную скрипку.

В небольшом разделе выставки, посвященном воссозданию Янтарной комнаты, покажут реплики элементов художественного убранства янтарных панно, а также макет уникального интерьера в масштабе 1:20.