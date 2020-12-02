Согласно материалам на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена договора на реконструкцию аэропорта Хандыга составляет 524,58 млн рублей. Контрактом предусмотрено строительство служебно-пассажирского здания, гаража на 10 парковочных мест, контрольно-пропускного пункта, обустройство наружных сетей тепло- и водоснабжения, канализации, другие строительно-монтажные работы.

По второй закупке подрядчику предстоит в аэропорту Белая Гора провести вырубку деревьев, снести неиспользуемые здания и сооружения, обустроить резервуарный парк и ограждение аэропорта, построить контрольно-пропускной пункт ГСМ, противопожарные резервуары. Стартовая (максимальная) цена контракта — 399,13 млн рублей.

Работы по каждому из двух аукционов должны быть выполнены к 30 октября 2022 года.

Заявки на участие в закупках принимаются до 9 декабря, аукционы назначены на этот же день.

ФКП "Аэропорты Севера" объединяет 31 аэропорт и две посадочные площадки в Якутии и Магаданской области.

В 2019 году в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный правительством России в 2018 году, включили 16 из 32 аэропортов Якутии. Это позволит до 2024 года реконструировать аэропорты таких населенных пунктов, как Олекминск, Нюрба, Мирный, Черский, Жиганск, Хандыга, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Депутатский, Сангар, Полярный, Усть-Нера, Маган, Якутск и Нерюнгри. На это из федерального бюджета региону планируется выделить свыше 38 млрд рублей.

Аэропорт Хандыга является региональным, занимается обслуживанием регулярных и чартерных, санитарных и лесоавиаохранных рейсов. Из аэропорта обеспечивается регулярное сообщение с Якутском и труднодоступными селами региона.

Аэропорт Белая Гора был открыт в 1974 году, находится рядом с одноименным поселком в Абыйском районе Якутии. Обеспечивает регулярное авиасообщение с Якутском, а также полеты внутри района.