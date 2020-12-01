"Мы рады объявить об открытии Эйфелевой башни с 16 декабря 2020 года. Забронировать билеты онлайн можно сейчас", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Эйфелевой башне будут применяться строжайшие санитарные меры.

Во Франции с 30 октября действует карантин. Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе сообщил о трех этапах послаблений ограничительных мер. В частности, 28 ноября в стране открылись магазины, торгующие предметами не первой необходимости, а также библиотеки и архивы.

Каждые две недели в стране будет проводиться анализ санитарной ситуации и рассматриваться вопрос о возможном дальнейшем смягчении или, напротив, усилении режима ограничений. Следующий этап начнется 15 декабря, если ежедневная цифра заражений коронавирусом снизится до 5 тыс. Откроются кинозалы, театры, музеи при соблюдении строгого санитарного протокола. При этом с 15 декабря по всей Франции будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00.