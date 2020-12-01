В настоящее время для граждан РФ в Великобритании действует 14-дневный карантин, штраф за нарушение этого требования составляет около тысячи фунтов. При коротком транзите соблюдать карантин не нужно.

"C 15 декабря все пассажиры, прибывающие в Англию из России, смогут сократить период самоизоляции, добровольно сдав тест на COVID-19", — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

Как уточнили в посольстве, сначала турист должен зарезервировать и оплатить тест у одного из провайдеров. Их список будет размещен на gov.uk 15 декабря или раньше. Следующий этап – заполнение Passenger Locator Form. Между моментом заполнения и отправлением в Великобританию должно пройти не более 48 часов. После въезда в Соединенное Королевство необходимо сразу же отправиться к месту самоизоляции.

"Только спустя пять полных дней самоизоляции вы сможете сдать заранее зарезервированный тест на дому или в медцентре провайдера. Если результат теста отрицательный, то вы можете прекратить самоизоляцию", — подчеркивает дипмиссия.

В публикации также говорится, что на тех, кто откажется сдавать тест на пятый день изоляции или прибудет из страны, не входящую в список исключений, будет распространяться прежнее требование о 14-дневном карантине.

Дипмиссия также сообщает, что если турист провел, например, два дня в стране, которая не входит в список исключений, а потом прибыл в Великобританию, то карантин ему нужно соблюдать три полных дня (при условии сдачи зарезервированного заранее теста). Если путешественники не успеет или забудет зарезервировать тест на COVID-19 заранее, то период самоизоляции составит 12 полных дней.

В посольстве добавили, что эта система распространяется только на Англию и не действует при въезде в Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс.

Россия возобновила авиасообщение с Великобританией с 1 августа, полеты в Лондон выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга.