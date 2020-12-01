Как свидетельствуют обнародованные во вторник данные Бюро игорной инспекции и координации (Gaming Inspection and Coordination Bureau) Макао, валовые сборы игорных домов в прошлом месяце составили 6,75 млрд патак ($842,8 млн).

В октябре показатель снизился на 72,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в сентябре — на 90%.

Падение выручки игорных домов Макао продолжается с февраля из-за ограничений на поездки в связи с пандемией коронавируса и мер социального дистанцирования в казино.

С начала текущего года доходы казино сократились на 80,5%.

Некоторое замедление темпов снижения выручки обусловлено ростом числа посетителей Макао из материкового Китая в последние месяцы на фоне отмены карантинных требований для прибывающих из соседней провинции Гуандун в рамках двустороннего соглашения, пишет газета Financial Times.

Количество приезжих из материкового Китая, согласно последним данным, выросло до более чем 500 тыс. в октябре по сравнению с 412 тыс. в сентябре. Тем не менее показатель остается гораздо ниже почти 2 млн посетителей в 2019 году.