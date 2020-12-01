"Хочу отметить, что сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ, наибольшую тревогу вызывают у нас Калининградская область и Санкт-Петербург", — сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Всего в настоящее время развернуто 276 тысяч коек по стране, количество свободных составляет 21%, уточнил он. "Хочу отметить, что реанимационные койки в достаточном количестве имеются свободными, и мы видим, что проблем с оказанием реанимационной защиты не существует", — добавил министр.

"Количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц все-таки увеличилось", — признал Мурашко.

По его словам, в настоящее время на амбулаторном лечении находятся 79% пациентов с COVID-19, а в стационарах лечатся в общей сложности 217 тыс. с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё и ещё 16 тыс. пациентов с внебольничными пневмониями иной этиологии.