"Постановление принято с целью защиты населения республики от COVlD-19. Запрет не распространяется на лиц, которые имеют действительный вид на жительство в странах ЕС и прибывают в Хорватию непосредственно из стран Европейского союза, входящих в зеленый список стран, определенных Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний, не имеют признаков болезни и не были в тесном контакте с больным человеком. Запрет действует до 15 декабря 2020 года", — говорится в тексте документа.

Как следует из постановления, граждане, которые следовали транзитом через другие страны ЕС в контрольно-пропускные пункты Хорватии, на пограничном переходе должны доказать, что они не задерживались в транзитных странах, тогда запрет на въезд им не грозит.

"Иностранцы, которые направляются из стран ЕС, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы, либо с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата", — поясняется в документе.

Посещать Хорватию из любых стран по-прежнему могут медицинские работники, дипломаты, сотрудники международных организаций, самозанятые, военные и командировочные, студенты и сезонные работники, а также путешествующие по неотложным личным/семейным причинам, деловым причинам и моряки при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или при условии въезда в Хорватию с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

Лица, следующие транзитом, а также граждане, которые отправляются ежедневно на учебу и работу в Хорватию могут приехать при условии, что они въезжают на территорию республики не более чем на 12 часов.

При наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Хорватии и распечатать регистрационный номер заявки — такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд.

В штабе гражданской защиты Хорватии подчеркнули, что при пересечении границы и во время пребывания в республике все лица обязаны соблюдать эпидемиологические меры безопасности и общие и специальные рекомендации и инструкции Хорватского института общественного здравоохранения.