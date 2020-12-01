"Четыре года назад на Кубу чаще всего приезжали отдыхать туристы из Канады, а также кубинцы, живущие за рубежом. Третье место занимали США, затем – Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Мексика. Россия была лишь на десятом месте по числу туристов. С 2016 года российский рынок начал быстро расти и в 2019 году дошел до третьего места, оттеснив многие страны. В 2019 году Кубу посетило 178 тыс. русских туристов, это рекордное число. По сравнению с 2018 годом оно выросло на 50%", — рассказал он журналистам.

По словам представителя Mintur, в последние четыре года российский рынок рос быстрее всех других.

"В этом году до эпидемии коронавируса на первом месте по числу туристов была Россия с приростом в 33%. И если бы не случилась пандемия, мы ожидали прибытия 220 тыс. российских туристов. Сейчас эта цель откладывается, но мы рассчитываем достичь ее в в 2021-2022 годах и надеемся, что Россия так и останется для нас главным рынком", — добавил он.

Авиасообщение России с Кубой возобновилось 2 ноября. За первый месяц остров посетили 3 тыс. российских туристов. Рейсы из России пока выполняются четыре раза в неделю двумя авиакомпаниями – AZUR air и Nordwind. Из-за пандемии приземляться самолеты с туристами могут только на небольших островах Кайо-Коко и Кайо-Ларго. Аэропорты на основном острове Кубы пока закрыты для туристических рейсов из российских аэропортов.