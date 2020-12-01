"В Великобритании в январе 2021 года начинает работу новый туроператор Biblio Travel, его возглавит управляющий директор Клэр Тобин, бывший генеральный директор туркомпании Olympic Holidays, организующей поездки на Кипр и в Грецию. На создание туроператора будет выделено 41 млн фунтов стерлингов от материнской компании", — говорится в сообщении пресс-службы дочерней компании.

Как отмечает пресс-служба Biblio Travel, туроператор будет специализироваться на турах на Кипр из Великобритании. Самолеты будут летать на курорты острова из Лондона (аэропорт Гатвик), Манчестера и Бирмингема, также возможны дополнительные рейсы из лондонского Хитроу.

Большинство специалистов компании будут базироваться в головном офисе Biblio Travel на Кипре.

"Я очень рада возможности поработать с еще одним достойным туроператором на рынке Великобритании. Кипр – излюбленное место для отдыха британских туристов, это страна, которую я знаю и люблю", — сказала Тобин.

Она отметила, что после банкротства старейшего туроператора Thomas Cook число британских туристов, путешествующих на Кипр, значительно снизилось. "Наша покупательная способность и низкая стоимость чартерной перевозки позволит быть конкурентоспособными в соотношении цена/качество. Мы предлагаем от пятизвездочных бутик-отелей до гостиниц 2* с самообслуживанием. Наш ассортимент и знание Кипра позволят стать комплексным туроператором", — считает Тобин.

Как пояснили в пресс-службе, туроператор планирует создать сайт для работы с туристами напрямую, однако в Biblio Travel полагают, что 90% продаж будут поступать от турагентств. Пакеты компании будут доступны на платформе Traveltek, а также на других торговых платформах.