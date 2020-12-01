Куба разрешила въезд для иностранных туристов в начале сентября. Авиасообщение с Россией было возобновлено 2 ноября. Всем приезжающим иностранцам, в том числе россиянам, в аэропорту делают тест на коронавирус методом ПЦР. Его результат туристам сообщают через 24 часа.

"С момента возобновления авиасообщения 2 ноября на Кубу приехали из России 3 тыс. туристов. У 52 из них тесты на коронавирус оказались позитивными. После того, как на первых рейсах было выявлено по 10-15 зараженных, мы призвали россиян делать тесты до вылета. Эта мера оказалась эффективной. Сейчас на одном рейсе бывает не более 3-4 человек с положительными тестами", — рассказал он.

Представитель Mintur также сообщил о том, как организовано лечение и изоляция туристов с коронавирусом.

"Из аэропорта турист отправляется в отель, который он забронировал, и там ждет результата теста. В это время ему не нужно сидеть в номере – он может пользоваться всеми сервисами отеля, но ходить нужно в маске и соблюдать дистанцию. Если тест окажется негативным – отдых продолжается в обычном режиме, без всяких карантинов. Если тест положительный и у туриста есть симптомы – его отправляют на лечение в больницу. Если симптомов нет – в отели-госпитали, где есть оборудование для экстренной помощи", — пояснил Энрикес Диас.

Он добавил, что отель-госпиталь для бессимптомных больных – это обычный отель, но с режимом изоляции. Например, на острове Кайо-Коко таких гостей помещают в отель Sol Cayo Coco. Через 5-9 дней тест повторяют, и если он окажется негативным, турист может продолжить отдых в своем отеле.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Представитель Mintur еще раз призвал россиян делать тесты до вылета. "Туристу нужно самому принять на себя ответственность за свое здоровье и провериться до поездки на Кубу. Мы рекомендуем делать это всем, кто собирается на отдых. Потому что у нас нет цели испортить кому-то отпуск. Но, оказавшись на Кубе, нужно подчиняться кубинским протоколам, которые оказались одними из самых успешных во всем мире. На острове очень низкий уровень заболеваемости, и мы хотим, чтобы он не повышался", — подчеркнул он.

Тестирование на COVID-19 организовано прямо в здании аэропорта Хардинес-дель-Рей. Его проводят в шести кабинках одновременно. По отзывам туристов, они проводят в очереди на сдачу биоматериала не более 15-20 минут. Тесты отправляются для анализа в специально построенную лабораторию в городе Морон на основном острове, расположенном в 60 км от аэропорта.

"На Кубе для того, чтобы позобновить туризм, были разработаны строгие протоколы безопасности. Представители Минздрава проводят обучение сотрудников отелей, чтобы они могли работать с туристами, принимая меры предосторожности. Отели и другие заведения сертифицируются по программе "Гигиеничный и безопасный туризм". Если отель подготовил персонал, создал условия для безопасного обслуживания, он может получить сертификат и только после этого получит право открыться. Среди применяемых мер – измерение температуры, дезинфекция, контроль состояния сотрудников и туристов, изоляция заболевших", — добавил Энрикес Диас.

По его словам, среди 52 россиян, у которых на Кубе выявили коронавирус, были и те, кто отказался лечиться. В этом случае туристы остаются в госпитале и пишут расписку, освобождающую от ответственности врачей.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Авиасообщение России с Кубой возобновилось 2 ноября. За первый месяц остров посетили 3 тыс. российских туристов. Рейсы из России пока выполняются четыре раза в неделю двумя авиакомпаниями – AZUR air и Nordwind. Из-за пандемии приземляться самолеты с туристами могут только на небольших островах Кайо-Коко и Кайо-Ларго. Аэропорты на основном острове Кубы пока закрыты для туристических рейсов из российских аэропортов.

Туроператоры получили возможность поставить чартерные программы на Кубу со 2 ноября. Пока полеты выполняются только в аэропорт острова Кайо-Коко.