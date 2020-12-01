Уведомление о подготовке документа размещено на портале regulation.gov.ru. Он призван заменить аналогичный приказ Минтранса РФ "и в целом повторяет его процедуры", говорится в пояснениях.

В пресс-службе Росавиации причиной переиздания приказа назвали то, что Минтрансом был переработан и утвержден порядок выдачи допусков. "Были уточнены порядок передачи допусков внутри группы, сроки рассмотрения и критерии голосования", — пояснили "Интерфаксу" в ведомстве.

Кроме того, это связано с тем, что было отменено лицензирование воздушных перевозок и грузов, отметили в Росавиации.

Новый приказ может вступить в силу в феврале 2021 года, следует из опубликованных пояснений.

Допуски к международным рейсам распределяет межведомственная комиссия при Минтрансе. Решения комиссия утверждаются приказом Росавиации.