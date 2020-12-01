"С декабря на Кубе вводится санитарный сбор в размере $30. Министерство туризма договорится о том, как он будет взиматься, с туроператорами. В любом случае туристы не будут оплачивать этот сбор отдельно по прилету", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сбор вводится для покрытия расходов на тестирование иностранных туристов, которое Куба ввела из-за пандемии коронавируса. По прибытии на остров всем туристам в обязательном порядке делается ПЦР-тест на COVID-19, его результаты готовы через 24 часа.

Энрикес Диас добавил, что сбор вводится на время и будет отменен, когда закончится пандемия и необходимость в тестировании отпадет.