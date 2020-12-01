Оман прекратил выдачу всех видов виз в марте на фоне распространения коронавируса.

"По мнению турбизнеса Омана, этот шаг даст необходимый импульс туриндустрии, на которую сильно повлияла пандемия COVID-19. Иностранные туристы смогут приезжать в султанат группами, организованными отелями и принимающими туркомпаниями", — пишет издание.

"Мы получали много запросов от путешественников из других стран Персидского залива, а также с европейских рынков, но не могли оформить ни один тур, потому что правительство не выдавало туристических виз", — сообщил изданию топ-менеджер турагентства Travel Point в Омане Файяз Хан.

Директор по продажам сети отелей Anantara в Омане Сирадж Мемон рассказал, что после возобновления выдачи туристических виз прогнозируется восстановление турпотока из целевых для Омана стран – Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ.

Мемон добавил, что в последнее время туры в Оман запрашивают и туристы из Европы, которые планируют отдохнуть зимой в теплой стране, поэтому он надеется на оживление спроса к началу 2021 года.

В Омане с начала пандемии зафиксировали более 123,6 тыс. случаев COVID-19, умерли 1423 человека.