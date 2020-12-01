"Надеемся на то, что, может быть, с апреля, есть такое у нас ощущение, с апреля может начать восстанавливаться авиационное сообщение", — сказал Полубояринов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

"Соответственно, те стратегические наши цели и задачи, которые мы предполагаем выполнить, они могут начать воплощаться", — добавил он.

Также Полубояринов сообщил, что, несмотря на пандемию, компания пока не планирует менять стратегию развития, утвержденную в июле этого года.

"Понятно, что стратегия готовилась и считалась до пандемии, и мы, в общем, предполагаем, что этот эффект пандемии, он будет через, условно говоря, 2-3 года установлен. И к 2028 году мы пока не видим каких-то специальных факторов для ревизии этих цифр: мы предполагаем, что группа "Аэрофлот" к 2028 году будет перевозить порядка 130 млн пассажиров", — заявил глава "Аэрофлота".