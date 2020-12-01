Консенсус прогноз "Интерфакса", составленный из оценок пяти инвесткомпаний и банков, предполагал выручку в 90 млрд руб.

Выручка от пассажирских перевозок снизилась на 61%, до 74 млрд руб., от грузовых перевозок — увеличилась на 0,6%, до 4,85 млрд руб. Прочая выручка сократилась на 65%, до 6 млрд руб.

EBITDA группы составила 20,1 млрд руб. Аналитики прогнозировали этот показатель в диапазоне от 10,1 до 29,1 млрд руб.

Чистый убыток составил 21,1 млрд руб. против прибыли в 29,1 млрд руб. годом ранее и при диапазоне оценок аналитиков от 10,2 до 24,5 млрд руб.

Операционные расходы группы "Аэрофлот" сократились на 42%, до 95,5 млрд руб., только на топливо — почти на 66%, до 18 млрд руб.

На фоне ограничения полетов из-за COVID-19 пассажиропоток группы "Аэрофлот" в III квартале упал на 45% год к году (до 10,1 млн человек), пассажирооборот — на 56% (до 21 млрд пассажиро-километров), загрузка кресел — на 5,5 процентных пункта (до 83%).

"Низкий сезон четвертого квартала 2020 года — первого квартала 2021 года обещает оставаться крайне сложным для авиации, работающей в условиях ограничений и сезонного снижения спроса. В этой связи мы сохраняем консервативный подход к задействованию емкостей в дополнение к их сезонному снижению", — отметил CFO "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, чьи слова приводятся в сообщении.