В октябре дальние ж/д перевозки пассажиров сократились на 38,1%. Падение этого показателя в сентябре составляло 32%.

В августе перевозки пассажиров в поездах дальнего следования сократились на 33,4%, в июле — на 50,8%, в июне — на 68,2%. В мае перевозки рухнули на 79%, в апреле падение составило 77%. Динамика "дальних" ж/д перевозок пассажиров в РФ ушла в "минус" в марте, тогда перевозки пассажиров сократились почти на 20%. До этого в феврале и январе текущего года отмечался рост "дальних" пассажирских ж/д перевозок — на 6,6% и 4,3%, соответственно.

Пассажирооборот в дальнем следовании в ноябре 2020 года, согласно данным РЖД, упал на 51,5%, до 3,2 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки снизились на 26,4%, до 63,7 млн человек, пассажирооборот — на 28,8%, до 1,9 млрд пассажиро-километров.

Всего в ноябре было отправлено 68,1 млн пассажиров, что на 28,4% меньше, чем в том же месяце 2019 года, пассажирооборот сократился на 44,9%, до 5,1 млрд пассажиро-километров.

По итогам января-ноября 2020 года перевозки снизились на 27,5%, до 795,8 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании — на 42,1% (до 62,5 млн), в пригородном сообщении — на 25,9% (до 733,3 млн).

Пассажирооборот с начала года сократился на 41,5%, до 72,6 млрд пассажиро-километров, из них в дальнем следовании — на 46,2% (до 49,8 млрд), в пригородном сообщении — на 27,6% (до 22,8 млрд пассажиро-километров).