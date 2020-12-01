"Сегодня открываются продажи туров на базе собственной чартерной перевозки в Сочи и Крым на сезон лето 2021 и зима-весна 2022. Партнером обеих полетных программ выступает авиакомпания Red Wings. Кампания раннего бронирования курортов пройдет в несколько этапов. На первом этапе, который завершится 31 декабря, будут представлены самые низкие цены на размещение, это позволит туристам сэкономить 30-60% от стоимости тура", — рассказали в "Интуристе".

Как отметили в компании, полетная программа в Сочи начнется во второй половине апреля 2021 года с уменьшением частоты в зимний период. Вылеты запланированы в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга и Новосибирска с частотой два и три раза в неделю.

Чартерная программа в Симферополь будет выполняться с начала мая по конец сентября из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Уфы. Частота вылетов – два или три раза в неделю в зависимости от региона.

"Туристов в Сочи будет встречать собственная принимающая компания, укомплектованная транспортными средствами и штатом гидов. На базе чартерной перевозки в аэропорт Адлера будут также формироваться туры в республику Абхазия", — добавили в компании.

По словам исполнительного директора "Интуриста" Сергея Толчина, спрос на размещение на российский курортах Краснодарского края и Крыма летом 2020 года заметно превысил предложение.

"Многие туристы, привыкшие к отдыху заграницей, впервые побывали на пляжах Сочи и курортах Крыма и открыли для себя российский юг заново. Нет сомнений, что в сезоне 2021-2022 российские курорты останутся одними из самых доступных по цене для многих туристов. Чартерная программа на курорты Сочи и Крыма поможет туристам сориентироваться и спланировать свой отдых заранее", — рассказал он.

В "Интуристе" добавили, что под каждую из полетных программ законтрактовано более 8 тыс. номеров, как в недорогих, так и в люксовых гостиницах. Вылеты в Сочи и Крым будут выполняться на самолетах Airbus А321 на 220 мест.

Средняя стоимость туров в Сочи на 7 ночей в популярный отель категории 3* в Имеретинской бухте без питания с авиаперелетом и трансфером в мае 2021 года начинается от 21,37 тыс. рублей на двоих. Средняя стоимость пакетного тура в Крым с заездами в мае и размещением в пансионате категории 2* с завтраками в Евпатории стартует от 30,7 тыс. рублей на двоих. Отдых в Абхазии на 7 ночей с размещением в пансионате в Пицунде в мае составит 15,9 тыс. рублей без питания.