"Это связано с недавними действиями российских властей, которые произвольно ограничивают или полностью запрещают Cyprus Airways перевозить пассажиров в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что российские авиакомпании открыли рейс Москва — Ларнака — Москва без каких-либо ограничений.

"Это нарушает принцип равного отношения, закрепленный в двустороннем соглашении о воздушном сообщении. После прояснения вопроса компания официально объявит о возобновлении продаж на маршруте Ларнака — Москва. Рейсы из Москвы в Ларнаку выполняются в обычном режиме", — сообщает перевозчик.

"Авиакомпания полагается на помощь правительства Кипра в обеспечении равных возможностей для перевозчиков с двух сторон, и надеется, что препятствия для воздушного движения между странами будут скоро устранены", — добавляется в сообщении.

19 ноября Росавиация отозвала разрешение на рейс Cyprus Airways в Москву. Представитель Росавиации сообщил тогда, что авиакомпания при получении разрешения на выполнение рейса Ларнака — Москва — Ларнака не представила вместе с заявкой список пассажиров, разрешение было предоставлено без загрузки на маршруте Ларнака — Москва.

Кипр открыл границы для иностранных туристов из ряда стран 23 июля, с 28 августа власти страны объявили об открытии своих границ для россиян, однако въезд разрешен только некоторым категориям граждан РФ.

С 22 ноября грузопассажирские рейсы в Ларнаку возобновил "Аэрофлот", они выполняются по воскресеньям.