"Мы очень усердно работаем, чтобы суметь провести такие Олимпийские игры, на которых люди будут чувствовать себя в безопасности", — заявил Янасимидзу журналистам.

"Установив олимпийский символ, мы бы хотели, чтобы больше людей почувствовали скорое приближение события и были рады этому", — добавил он.

Как сообщают западные СМИ, кольца обновили, а также планируют подсвечивать их в ночное время суток.

Монумент установили в начале года на побережье искусственного острова Одайба в Токийском заливе, когда город проводил финальную подготовку к проведению Олимпийских игр 2020 года. Однако Олимпиаду не удалось провести в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19, поэтому в августе монумент демонтировали для техобслуживания.

Из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский и Международный паралимпийский комитеты согласовали новые даты проведения Игр в 2021 году. Предполагается, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

В ноябре президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение, что Олимпийские игры в 2021 году вполне смогут пройти в присутствии зрителей.

Организаторы летних Олимпийских игр в свою очередь заявляли, что проведут с марта по май 18 тестовых соревнований на олимпийских объектах.

Организаторы уточнили, что по меньшей мере в четырех дисциплинах, включая плавание, гимнастику, дайвинг и волейбол, будут принимать участие спортсмены из-за рубежа.

Однако доступ зрителей на некоторые соревнования будет ограничен.

По данным агентства Associated Press, для участия в Олимпийских играх в Японию будут допущены 11 тыс. олимпийцев и 4,4 тыс. паралимпийцев, а также десятки тысяч официальных лиц, судей, VIP-персон, спонсоров и представителей СМИ.