"Обсуждались проекты строительства новой жилой и образовательной инфраструктуры. Приоритетной локацией для городских инициатив станет Южно-Сахалинск", — говорится в сообщении.

"На Сахалине колоссальный потенциал по развитию городской экономики как в рамках существующих, так и новых агломераций. Ключевыми в развитии Южно-Сахалинска могут стать такие направления как обновление жилых микрорайонов, появление современных культурно-деловых центров, создание новых рекреационных зон и спортивных объектов", — цитирует пресс-служба слова Шувалова. Он добавил, что совместная задача госкорпорации и местной власти -"сформировать долгосрочный план качественного развития городов Сахалинской области и агломераций".

В частности, на встрече обсудили проекты строительства нового здания Сахалинского государственного университета, создание новых жилых кварталов и туристических объектов. Также речь шла о развитии портовой инфраструктуры в городе Корсакове, где находится один из основных морских портов Сахалинской области. Модернизацию этого порта, по данным пресс-службы, рассматривают, как "составной элемент Северного морского пути".

"Флагманским проектом должен стать Южно-Сахалинск. Наша цель — сделать город комфортным для жителей, интересным для туристов, привлекательным для инвесторов ", — подчеркнул Лимаренко.

Он сообщил, что в настоящее время мэрия Южно-Сахалинска с привлечением ведущих специалистов в сфере территориального планирования и проектирования готовит генеральный план города. Особое внимание в мастер-плане будет уделено снижению негативного воздействия на окружающую среду.

"У Сахалина уже есть много естественных конкурентных преимуществ, которыми остров наделила природа. Уверен, что при поддержке ключевого института развития ВЭБ.РФ мы сможем их приумножить и реализовать на территории региона масштабные проекты, направленные на создание качественно новой городской, образовательной, туристической среды", — отметил Чекунков.