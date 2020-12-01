"Ирина Александровна умерла, это правда", — сказали в пресс-службе, не уточнив причин смерти.

Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. С 1940 года студентка Института философии, литературы и истории. С 1941 года, после объединения ИФЛИ с МГУ, стала студенткой Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В 1945 году поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и начала обучение в аспирантуре при музее. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.

С февраля 1961 по 2013 год — директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. После этого занимала пост президента музея.

Член Общественной палаты РФ с 2011 года. Полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством", является лауреатом множества наград.