"Я не думаю, что много людей заразится (коронавирусом — ИФ) при спусках на лыжах со склонов ", — сказал Райан на брифинге в понедельник, комментируя решение ряда европейских стран не открывать горнолыжных курорты.

Он отметил, что "реальные проблемы (с распространением COVID-19 — ИФ) могут быть связаны скорее с аэропортами, туристическими автобусами, которые будут привозить и увозить людей с горнолыжных курортов, а также с подъемниками".

Ранее в ВОЗ уже указывали, что коронавирус вообще менее активно распространяется на открытом воздухе, чем в помещениях.

Между европейскими странами ранее возникли разногласия относительно работы горнолыжных курортов. В результате Германия обратилась в ЕС с просьбой выработать общеевропейское решение, однако в Брюсселе посчитали это вопросами национальной компетенции. Власти отдельных стран опасаются, что в случае отсутствия единых правил, европейцы отправятся в те страны, где разрешено катание на горных лыжах и сноубордах, что приведет к росту заболеваемости коронавирусом по их возвращению на родину. Недовольство также связано с экономическими потерями, которые понесут регионы, большая часть доходов которых связана с горным туризмом.

Некоторые из стран, среди них — Франция и Италия, решили отложить начало горнолыжного сезона и не открывать курорты на рождественские праздники. В Австрии же не намерены этого делать.