"Петербург – всемирное культурное направление. Туризм в мире в связи с пандемией пострадал самый первый, и мы не исключение. Но нам важно, что в городе работают профессиональные туристские кадры. Мы говорим о том, что одна из лучших инфраструктур в России находится в нашем городе. Наш культурный потенциал очевиден, поэтому в Петербурге разрабатывается новая культурная туристская география. В городе постоянно появляются новые маршруты, новые районы, новые места туристского интереса. Все эти места еще были неизвестны вчера, но должны быть интересны завтра", — рассказал на пресс-конференции в понедельник председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

По его словам, городу надо подумать о том, чем привлекать туристов, когда пандемия закончится.

"И здесь есть важный вопрос. Будет действовать отложенный спрос на турпоездки, который реализуется в ближайшие годы и туризм опять вытащит многие экономики из кризиса или потерянный спрос? Мы, конечно, надеемся на отложенный. И вот глобальное внимание к премии World Travel Awards говорит о том, что большое количество людей думает о том, куда поехать после пандемии, какое направление выбрать", — добавил он.

Как отметила директор Фонда "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" Марина Липецкая, Петербургу нужно выйти на рынок с новыми предложениями, благодаря которым гостиницы города можно будет хорошо загрузить в низкие сезоны и увеличить число возвратных туристов.

"В городе сформировались точки, которые отвечают за современность, за молодежные, креативные процессы. И они способны стать дополнением, а может даже альтернативой нашим классическим достопримечательностям. Это заинтересует возвратных туристов. Базой для этого выступают интересные креативные пространства (в прошлом промышленные) для размещения новых мастерских, проведения мероприятий, обустройства ресторанов и современных объектов", — рассказала она.

Также эксперт считает, что важно продвигать Петербург как центр дизайна и новой современной архитектуры и образовательного туризма.

"Петербург – центр образовательного туризма, прежде всего, за счет наличия интересных вузов, которые создают свои точки пространства, доступные не только для студентов, но и для гостей. Это позволит решить проблему краткосрочного пребывания в Петербурге и сделать его не 3-4 дня, а дольше", — пояснила Липецкая.

Кроме того, она считает, что городу для развития туризма необходимы новые речные маршруты.

"Водный туризм в Петербурге – это хаб, соединяющий нас с северо-западом. Нам нужны новые маршруты по воде, нам нужно ослаблять нормативную базу, увеличивать роль этого образа жизни для туристов. Плюс это будет экологический и уединенный туризм", — сказал Липецкая.

Она добавила, что полная цифровизация также является одним из компонентов развития новой культурной туристской географии, которая позволит потенциальному путешественнику узнать о Петербурге из любой точки мира.

Как сообщалось, Санкт-Петербург 27 ноября стал обладателем премии World Travel Awards в номинации "Всемирное лидирующее культурное направление". В номинации Петербург обошел 14 популярных туристских городов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и другие.