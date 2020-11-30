"Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 15 декабря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители и гости края должны будут надевать маски и респираторы в местах скопления людей и транспорте, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий с очным присутствием людей, за исключением случаев, прописанных в постановлении. Число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек.

Кроме того, жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

На 30 ноября в Краснодарском крае зарегистрировано 22089 случаев заражения COVID-19, из них 166 — за последние сутки. Выздоровели 14964 человека. Умерли 599 пациентов.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции власти Краснодарского края отменили все массовые рождественские и новогодние гуляния с конца декабря до середины января.