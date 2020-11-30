"Все зимой будет, как и положено в Москве. И коньки, и лыжи, и горки снежные с санками", — сказал Бирюков в интервью "Российской газете".

Он напомнил, что первые катки — на ВДНХ, в саду Эрмитаж, Сокольниках и некоторые другие — заработали уже 27 ноября.

"Но большая часть их откроется с 1 декабря. Всего в Москве мы подготовили к открытию 120 катков с искусственным льдом. Но, конечно, придется соблюдать при их посещении все противоэпидемиологические требования", — пояснил заммэра.

Он пообещал, что с наступлением морозов в городе зальют еще и около 1400 тысячи катков с естественным льдом.

"И это будут не просто ледовые площадки, а места досуга со всей инфраструктурой: раздевалками, пунктами проката и медицинскими пунктами. Словом, все необходимое для отдыха москвичей всех возрастов", — добавил Бирюков.