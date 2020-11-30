"Кроме традиционно популярных горнолыжных склонов, край готов предложить множество других направлений для туризма и отдыха. Во время новогодних праздников будет работать более 250 объектов туристского показа, экскурсионные маршруты и центры активных видов отдыха. При этом мы понимаем ответственность за здоровье и благополучие наших гостей и жителей региона, поэтому работа всех объектов курортной инфраструктуры организована в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", — сказал Руппель.

По его словам, на новогодние праздники повышенным спросом пользуются отели, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено". Всего в Краснодарском крае их насчитывается 76 – в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах.

Курортные санатории предлагают более 500 программ лечения и оздоровления, а любителей познавательного отдыха заинтересуют экскурсионная программа "Золотое кольцо Боспорского царства", а также прогулки по Краснодару, Новороссийску, Анапе, Геленджику, Сочи, другим городам и районам Кубани. Также туристы смогут посетить 30 эногастрономических центров, попробовать блюда черноморской кухни, традиционных кубанской и кавказской кухонь, а также продукцию местных виноделов.

В пресс-службе администрации добавили, что в этом году на морских курортах появятся "зимние пляжи". Для туристов обустроят зоны отдыха с лавочками, беседками, деревянными настилами.