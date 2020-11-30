"Пандемия коронавируса наложила отпечаток на проведение мероприятий в течение всего года. И Новый год не стал исключением. Традиционных праздничных гуляний, мероприятий, концертов в связи с действующими ограничениями не планируется", — сказала Кожухова в понедельник на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса".

Он отметила, что все мероприятия и концерты будут транслироваться в режиме онлайн.

"У главной городской елки возле парка им. М.Горького будут установлены экраны, также экраны появятся в других парках, где будут транслироваться выступления наших творческих и детских коллективов", — рассказала Кожухова.

Кроме того, она сообщила, что ведется работа по оформлению города и установке новогодних елок во всех парках культуры и отдыха.

"В этом году мы организовали конкурс на лучшее поздравление жителей нашего города, которые тоже будут транслироваться на больших экранах", — добавила Кожухова.