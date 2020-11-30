"От обвиняемого получены признательные показания: фигурант уголовного дела сообщил, что своим решением отправил в обратный рейс водителя, который находился за рулем без отдыха свыше 16 часов", — говорится в сообщении.

Микроавтобус Mercedes, который вез туристов из Краснодара, рано утром 31 июля врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида". В результате ДТП погибли девять человек, включая водителя, еще девять пассажиров получили травмы.

Следователи считают, что водитель мало отдыхал и мог заснуть за рулем. Кроме того, в момент столкновения скорость движения микроавтобуса превышала допустимую.

В отношении индивидуального предпринимателя — организатора рейса — расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Он заключен под стражу.

Как отмечается в сообщении, проведенная вместе с Ростехнадзором проверка ИП "Донец" выявила множественные нарушения в организации перевозки граждан.