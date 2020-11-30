"По фактам загрязнения и самовольного занятия лесных участков на берегах озера, изменения его берегов и реки Идып, забора воды без разрешительных документов, ограничения свободного доступа на лесные участки прокурор внес представления об устранении нарушений. В отношении компании, которая осуществляла строительство в водоохранной зоне, возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, столько же дел возбуждено в отношении сотрудников компании", — сказали в ведомстве.

Кроме того, прокуратурой выявлены пять случаев освобождения жителей от ответственности за нарушения заповедного режима на территории биосферного заповедника. По протестам прокурора незаконные постановления о прекращении дел об административных правонарушениях отменены. В ходе нового рассмотрения дел виновных привлекли к ответственности.

"В рамках проверки прокурор предъявил иск о ликвидации несанкционированной свалки отходов и рекультивации земельного участка, расположенного вблизи села Артыбаш (рядом с Телецким озером — ИФ). Прокурор внес представление по фактам нецелевого использования земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения и незаконного пользования акваторией озера", — подчеркнули в пресс-центре.