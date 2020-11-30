Власти Бали по распоряжению правительства неоднократно переносили сроки открытия острова для иностранных туристов. По последней информации, Бали должен был возобновить прием туристов с 1 декабря.

"Нет планов открывать въезд для иностранных туристов с 1 декабря. Похоже, это будет в начале следующего года", — цитирует издание заместителя губернатора провинции Тьокорда Ока Артха Ардана Сукавати.

По его словам, решение будет принято по итогам года, власти Индонезии хотят оценить возможность страны пережить при закрытых границах кризис, вызванный пандемией.

В настоящее время Бали открыт только для внутреннего туризма. Провинция активно продвигает различные рекламные предложения и акции для граждан, чтобы возродить туриндустрию. Кроме того, власти Индонезии освободили 13 воздушных гаваней от аэропортового сбора, чтобы снизить цены и стимулировать местных жителей на путешествия.