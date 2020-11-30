В декабре самолеты израильского авиаперевозчика будут летать в Москву раз в неделю, по четвергам. С января будущего года компания намерена увеличить количество рейсов до двух в неделю — по воскресеньям и четвергам, сообщили в понедельник израильские СМИ.

Они отмечают, что израильтяне, не обладающие гражданством РФ, могут въехать в Россию лишь с целью "осуществления ухода за больными близкими родственниками".

Те, кто прилетел в Россию самолетом, обязаны в течение трех дней пройти тест на COVID-19 и до получения его результатов находиться в изоляции.

Кроме этого, в Израиле не оформят на рейс пассажиров, если у них нет справки об отсутствии коронавируса, выданной не позднее чем за 72 часа до полета.

В связи с пандемией COVID-19 иностранцам пока запрещено въезжать в Израиль. При этом действует ряд исключений для родственников израильтян, учащихся, медицинских туристов, бизнесменов из так называемых "зеленых" стран.

Для приезжающих из "зеленых" стран не распространяется требование карантина при условии, что они не посещали "красную" страну в течение 14 дней, предшествовавших поездке в Израиль. Россия в Израиле относится к числу "красных" стран.