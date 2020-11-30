"В практике развития устойчивого туризма существует ряд фундаментальных проблем, от которых зависит возможность реализации такого подхода. Он характерен для всего мира, в том числе и для России в значительной степени. Первая из этих проблем – это вопрос земельных отношений. Пока не обеспечено эффективное зонирование и разграничение земельных ресурсов об устойчивом туризме говорить не приходится. Самый большой вред был нанесен землеотводам лучших рекреационных земель под коттеджное строительство, жилое, мелкорозничную торговлю и общепит", — рассказал он, выступая на Международном онлайн-форуме по устойчивому туризму "УТ-форум 2020".

По словам Шпилько, эта проблема существует как на приморских курортах и у пресноводных водоемов, так и в крупных городах, где происходит точечная застройка апартаментами мест, предназначенных для гостиниц.

"Пока государство не провело инвентаризацию и не зарезервировало лучшие рекреационные земли для стратегических инвесторов, перспективы развития устойчивого туризма нет", — сказал он.

Вторая проблема, по мнению эксперта, это регулирование краткосрочной аренды на базе объектов жилого фонда.

"Кроме того, есть проблема межбюджетных отношений. Сейчас недостаток дохода пытаются восполнить за счет туристского сбора. Но надо понимать, что это не решит проблему развития инфраструктуры. К тому же в условиях коронавируса стал острейший дефицит на федеральных курортах стационаров, тем более инфекционных. Не буду называть цифры, но это привело к очень тяжелым условиям. Для того, чтобы решить эту проблему, надо либо налоги, в том числе и федеральные, оставлять в этих центрах, либо вводить отдельную строку в бюджете для финансирования и развития инфраструктуры регионов", — отметил Шпилько.

По его словам, трудности для развития устойчивого туризма представляет и ограничение выездного туризма.

"В этом году туроператоры подняли чартеры в регионы России. Некоторые регионы, такие как черноморское побережье, Петербург, Кавказ обладают инфраструктурой для того, чтобы принимать много гостей. Между тем, на Сахалине, в Хакассии существует острый дефицит качественного номерного фонда, там не решены транспортно-логистические проблемы. Поэтому активное продвижение будет вести к росту спроса над предложением, росту цен и снижению качества и ускорит разбазаривание туристских ресурсов", — пояснил Шпилько.

Также эксперт добавил, что в России остро ощущается проблема развития туризма на территориях, населенных малочисленными народами, это может привести к потере этнографической составляющей туризма.

"Малочисленные народы необходимо интегрировать в туристский бизнес. Если не профинансировать сохранение живой истории как объекта туристского показа, то традиционный образ жизни будет потерян, и в регионах будут видеть только природу", — заключил он.